Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika
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Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası\'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Şampiyonaya 33 ilden 650 sporcu ve ailelerle beraber bin 700 kişi katıldı. Milletvekili Ercan Öztürk, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi ve Düzce'nin spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda örnek bir şehir olduğunu belirtti.

05.07.2024 18:16
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Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şıralık Şehir Stadı'nda 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Düzce için önemli şampiyonalarından olan Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na 33 ilden 650 sporcu ve ailelerle beraber bin 700 kişi katıldı.

Yayların gerildiği okların fırlatıldığı şampiyonada sporcular dereceye girmek için ise kıyasıya mücadele ediyor.

Milletvekili Öztürk madalyalarını verdi

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, meclis çalışmalarına verilen aranın ardından ayağının tozu ile şampiyonaya geldi. Bir süre şampiyonayı izleyen Ercan Öztürk, "Ok ve yay, Türk milletinin kudretinin ve cesaretinin sembolüdür. 33 ilden 92 kulüp ve 650 sporcunun katıldığı Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcularımızın hepsini tebrik ediyorum. Düzce'miz, spor organizasyonlarına ve şampiyonalara ev sahipliği yapma konusunda Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline gelmiştir. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının dünya çapında yer almasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika
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