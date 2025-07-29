Ashley Young\'ın röportajı olay oldu! Şortunu indirip kalçasını gösterdi

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports İngiltere futbolunun efsanevi isimlerinden Ashley Young ile röportaj yaptı. Yıldız oyuncu ile yapılan röportajın ardından izleyiciler tarafından fark edilen bir detay sosyal medyada gündem oldu.

ŞORTUNU İNDİRİP KALÇASINI GÖSTERDİ

İngiltere'nin eski milli oyuncusunun form durumunu anlattığı sırada, arka planda iki numaralı formayı giyen bir oyuncu, şortunu indirip kameraya doğru kalçasını gösterdi.

İşler daha da ileriye gidip başka bir oyuncu uzanıp çıplak tene elini vuruyormuş gibi göründü. Bu olay sonrası Sky Sports açıklama yapmak zorunda kaldı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Röportaj da bu detayın fark edilmesi üzerine Sky Sports "Canlı yayınımız sırasında o bölümde gördüğünüz herhangi bir şey sizi rahatsız ettiği için özür dileriz." İfadeleri yer aldı.