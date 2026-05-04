Aşkale'nin gururu oldular, Erzurum GSK yıldız voleybol takımı Türkiye finallerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşkale'nin gururu oldular, Erzurum GSK yıldız voleybol takımı Türkiye finallerinde

Aşkale\'nin gururu oldular, Erzurum GSK yıldız voleybol takımı Türkiye finallerinde
04.05.2026 09:15  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'u temsilen Türkiye Yarı Finalleri'ne katılan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Yıldız Erkek Voleybol Takımı, gösterdiği üstün performansla adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı.

Erzurum'u temsilen Türkiye Yarı Finalleri'ne katılan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Yıldız Erkek Voleybol Takımı, gösterdiği üstün performansla adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı.

Bingöl'de oynanan yarı final müsabakalarında rakiplerine adeta set şansı tanımayan Erzurum ekibi, ilk maçta Bingöl Spor Lisesi'ni 3-0, ikinci maçta ise Muş Lalezar Spor'u yine 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Aşkaleli sporculardan oluşan takım, oynadığı iki karşılaşmada da set vermeden sahadan galip ayrılarak dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce Erzurum'da oynanan müsabakalarda da başarılı sonuçlar elde ederek yarı finallere yükselen ekip, bu sonuçlarla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Takımın elde ettiği bu önemli başarıda emeği geçenlere teşekkür eden antrenör Mehmet Kırık, başta İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat ve Gençlik Spor il Müdürü Levent Çakmur olmak üzere destek veren herkese şükranlarını iletti.

Takımın başarısında büyük pay sahibi olan antrenör Mehmet Kırık ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarımız sahada inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Disiplinli çalışmalarımızın karşılığını almak bizleri son derece mutlu etti. Rakiplerimize karşı set vermeden kazanmak, takımımızın ne kadar hazır ve istekli olduğunun göstergesidir. Bu başarı sadece bizim değil, tüm Aşkale'nin ve Erzurum'un başarısıdır. Bizlere her zaman destek olan ilçe Kaymakamımıza Belediye Başkanımıza İl Müdürümüze ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Asıl hedefimiz Türkiye Finalleri'nde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek."

Erzurum GSK Yıldız Erkek Voleybol Takımı, şimdi gözünü Türkiye Finalleri'ne çevirirken, Aşkale ve Erzurum halkı genç sporcuların başarısıyla gurur duyuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aşkale'nin gururu oldular, Erzurum GSK yıldız voleybol takımı Türkiye finallerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de elektrikli soba yangını: 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de elektrikli soba yangını: 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Brezilya’da Shakira fırtınası 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique’ye küfür etti Brezilya'da Shakira fırtınası! 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique'ye küfür etti
Sarıyer’de hastanede yangın Sarıyer'de hastanede yangın
Asker eğlencesi kana bulandı Katil de maktul de 17 yaşında Asker eğlencesi kana bulandı! Katil de maktul de 17 yaşında
Vali Canbolat, Ankara’ya uğurlandı Vali Canbolat, Ankara'ya uğurlandı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

09:26
Aday olacak mı Fenerbahçe’de gözler Aziz Yıldırım’da
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
09:09
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu
09:04
ABD, Hürmüz’e yığıldı Destroyerler ve hava unsurları görevde
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde
08:21
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Bir aile yok oldu
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu
07:57
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün toplanıyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 09:38:47. #7.12#
SON DAKİKA: Aşkale'nin gururu oldular, Erzurum GSK yıldız voleybol takımı Türkiye finallerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.