ASKİ Spor, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ASKİ Spor, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Ödül Töreni Düzenlendi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ASKİ Spor'un Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu belirtti. 2025 yılı Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda başarı gösteren kulüplere ödüller verildi.

03.02.2025 20:24
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "ASKİ Spor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Yıllar boyu ata sporuna çok büyük hizmetler verdi. Bizde çok büyük başarılar elde ettik hamdolsun" dedi.

2025 yılı Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen ve serbest stilde takım halinde şampiyon olan ASKİ Spor, sıkletlerinde dereceye giren kadın güreşçiler ve çiçeği burnunda bir kulüp olarak ilk defa katıldıkları şampiyonada kürsü başarısı gösteren Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları için Ankara'da ödül töreni düzenlendi.

"ASKİ Spor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, törende yaptığı konuşmasında, "ASKİ Spor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Yıllar boyu ata sporuna çok büyük hizmetler verdi. Bizde çok büyük başarılar elde ettik hamdolsun. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan önderliğinde bir kulüp açtık. Bu kulübümüz inşallah ASKİ Spor ile yarışabilir bir seviyeye gelir. Tüm Türkiye'de ses getiren sporcularımız burada olacak" ifadelerini kullandı.

Özarslan: "Atalarımızdan övüneceğimiz bir tarihimiz var"

Keçiören Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mesut Özarslan ise konuşmasında, "Biz 'Allah Allah' diyen pehlivanların elinden o şerbeti içmiş. Harmanlarda yiğitliğini insanlığın adına ve düşmanlarımıza korku veren ve insanlık düşmanı olanlara karşı, yiğitliği ile tarih boyunca anılan bir milletin adıyız. Hepimiz harmanlarda büyüdük. Türkiye ve Orta Asya coğrafyasında her zaman insanlık başlığının temsilcisi olarak bu sporu maneviyat ile yapan bir milletiz. Atalarımızdan övüneceğimiz bir tarihimiz var" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ASKİ Spor, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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