Aslan\'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü\'nü deplasmanda devirdi

Ender Kervancıoğlu:

Fener ne zaman Galatasarayın elinden kupa almışki. Hep diyorum bu yarış kafa kafaya giderse Galatasaray tarihte olduğu gibi yine şampiyonluğu söküp alır. Kadrolar, oyuncu özellikleri, fikstür taktikler umurumda değil. Galatasaray kupanın kulpundan tuttuysa bırakmaz. Buna ne Anelkalar çare oldu ne alexler ne ne persie. Jesus bile pes edip arabistana kaçtı.