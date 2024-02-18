Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi - Son Dakika
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Spor

Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi attı.

18.02.2024 20:52  Güncelleme: 21:48
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

ASLAN'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Kerem Demirbay'ın ve 14. dakikada Davinson Sanchez'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti.

Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi

ICARDI SAHNEDE

İlk yarının son anlarına girilirken 39. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Durum 3-0 oldu.

Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi

BAŞKA GOL OLMADI

Maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Aslan\'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü\'nü deplasmanda devirdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Aytekin: Galatasaray vurur geçer 28 13 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Fener ne zaman Galatasarayın elinden kupa almışki. Hep diyorum bu yarış kafa kafaya giderse Galatasaray tarihte olduğu gibi yine şampiyonluğu söküp alır. Kadrolar, oyuncu özellikleri, fikstür taktikler umurumda değil. Galatasaray kupanın kulpundan tuttuysa bırakmaz. Buna ne Anelkalar çare oldu ne alexler ne ne persie. Jesus bile pes edip arabistana kaçtı. 23 7 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: kazımcan karataş 3 Ankaragücü 0 10 18 Yanıtla
  • Ekrem Aytar: Kazımcan a laf atanlar önceki gün Rize nin şikebahçe den yediği gollerde bi zahmet kaleciye baksın !!! 3 2 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Bülent cebeci mendil vereyim göz yaşlarını silersin :) 1 1
  • Fatih Yildiz: Bu kadar küçük takımsınız işte çocuk penaltı yapmış ve ya yapmamış yeniyoruz zaten boş boş konuşuyorsun yaşından başından utan ergen misin 0 0
  • Harun Tanışık: Mactan önce emre kankisine kıyak cekip macı verecek dedim 2 dakika yetti şikesaraya hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
  • Alperen Umut: Babanız Galatasaray Ağlamaya Devam Kudurun :))) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aslan'a ilk yarı yetti! Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda devirdi - Son Dakika
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