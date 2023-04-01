Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılılarda Dries Mertens sevinci yaşanıyor.
Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor. Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
Galatasaray formasıyla son maçına 5 Şubat'ta çıkan Dries Mertens sakatlıktan kurtuldu. Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Adana Demirspor ile oynayacağı mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
İşte muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Cherif N'Diaye
Son Dakika › Spor › Aslan'a mutlu haber! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika