Aslan'a mutlu haber! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Aslan'a mutlu haber! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

01.04.2023 11:02

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen sarı-kırmızılılarda, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Dries Mertens'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılılarda Dries Mertens sevinci yaşanıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor. Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

MERTENS GERİ DÖNDÜ

Galatasaray formasıyla son maçına 5 Şubat'ta çıkan Dries Mertens sakatlıktan kurtuldu. Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Adana Demirspor ile oynayacağı mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Aslan'ın yıldızı geri döndü! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler

İşte muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Cherif N'Diaye

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Son Dakika Spor Aslan'a mutlu haber! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan'a mutlu haber! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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