Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11\'leri

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Teksilcimiz Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Park'ta Young Boys ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

ASLAN TUR PEŞİNDE

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Berkan, Sara, Barış, Kerem, Icardi.

Young Boys; Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.