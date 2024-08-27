Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Spor

Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

27.08.2024 07:35
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Teksilcimiz Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Park'ta Young Boys ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

ASLAN TUR PEŞİNDE

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Berkan, Sara, Barış, Kerem, Icardi.

Young Boys; Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.

Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11\'leri

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Son Dakika Spor Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: bugün günlerden YOUNGBOYS vurduğunuz gol olsun 12 57 Yanıtla
  • Sahin Alağan: ya Allah bismillah gayret sizden taktir allahtan keferelere gösterelim galatasarayin gücünü 16 8 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Ülke puanı için maddiyat için saldır CimBom 15 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ORTALIK KUS KARGA SESINDEN GECILMIYOR 15 6 Yanıtla
  • Emin Erol: yong boys vurduğun gol olsun inşallah hep destek tam destek 5 13 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Bazı kendini bilmezler, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da başarısız olmasını istesede, biz aynı düşünmüyoruz. 2000’ler ruhuyla başarılar Galatasaray. 12 4 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Okan Buruku tanıyorsak ölüm kalım maçında yine ölürüz biz. 3 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: YONETICILER CIK CIK YAZIYORUM NEDEN YAYILAMIYORSUNUZ 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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