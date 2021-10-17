Galatasaray zorlu geçen maçta Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar böylece zirveyle arasındaki puan farkını eritirken 17 puanla 3. Beşiktaş'ı yakaladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 4. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren Konyaspor, sarı-kırmızılılar üzerindeki baskıyı her geçen dakika artırdı ancak Muslera müthiş bir performans sergileyerek kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 kazandığı maçın ardından 17 puanla 5. sıraya yükseldi.
Son Dakika › Spor › Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika Spor