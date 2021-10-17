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Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika

Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi

17.10.2021 17:57
Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçtan sonra sarı-kırmızılılar, Konya'nın namağlup unvanına son verirken 17 puanla 5. sıraya yükseldi ve 3. Beşiktaş'la puanları eşitledi.

Galatasaray zorlu geçen maçta Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar böylece zirveyle arasındaki puan farkını eritirken 17 puanla 3. Beşiktaş'ı yakaladı.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 4. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren Konyaspor, sarı-kırmızılılar üzerindeki baskıyı her geçen dakika artırdı ancak Muslera müthiş bir performans sergileyerek kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 kazandığı maçın ardından 17 puanla 5. sıraya yükseldi.

Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi

Galatasaray, Konyaspor, Beşiktaş, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika Spor


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