Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

18.03.2026 18:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanş öncesi avantajlı konumda. Sarı-kırmızılı takıma beraberlik tur atlamak için yeterli olacak. Galatasaray ve Liverpool bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

AVANTAJ GALATASARAY'DA

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Galatasaray, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılara tur için beraberlik yeterli olacak. Tek farklı mağlubiyet durumunda maç uzatmalara giderken, iki ve üzeri farkta yenilgi elenme anlamına gelecek.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce oynanan iki mücadeleyi de 1-0'lık skorlarla kazanarak dikkat çekmişti.

SANCHEZ CEZALI

Galatasaray'da Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek. Tecrübeli stoperin yokluğu savunmada önemli bir eksik olarak öne çıkıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.

GALATASARAY TARİH YAZMAK İSTİYOR

Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray, güçlü rakibi Liverpool'u bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    hadi İnşallah 8 6 Yanıtla
  • bk101081 bk101081:
    inşallah çeyrek finale çıkacaz 7 6 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    haydi cimbom 1-1 bitecek gibi hissediyorum Cimbom Adım Adım Çeyrek Finale ???? 5 3 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Sahaya çıkmasın benden söylemesi maalesef bu sefer çekirge sekmez,yinede başarılar Aslana. 0 0 Yanıtla
  • Sükrü Durdu Sükrü Durdu:
    Never walk alone Liverpool.???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Andrew Robertson’dan Galatasaray’a övgü Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı

18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
17:48
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:38
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
