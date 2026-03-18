Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11\'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

AVANTAJ GALATASARAY'DA

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Galatasaray, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılara tur için beraberlik yeterli olacak. Tek farklı mağlubiyet durumunda maç uzatmalara giderken, iki ve üzeri farkta yenilgi elenme anlamına gelecek.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce oynanan iki mücadeleyi de 1-0'lık skorlarla kazanarak dikkat çekmişti.

SANCHEZ CEZALI

Galatasaray'da Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek. Tecrübeli stoperin yokluğu savunmada önemli bir eksik olarak öne çıkıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.

GALATASARAY TARİH YAZMAK İSTİYOR

Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray, güçlü rakibi Liverpool'u bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.