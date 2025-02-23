Ankara'da düzenlenen 18 Yaş Altı Salon Beyzbolu (Beyzbol5) Şampiyonası'nda ASSAD Spor birinci oldu.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, Pursaklar'da gerçekleşen şampiyonada ASSAD Spor'un birinciliğe ulaştığı belirtildi.
Şampiyonada ikinciliği Samsun Büyükşehir Belediyespor'un, üçüncülüğü ise Kızıltepe Spor Lisesi'nin elde ettiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › ASSAD Spor, Beyzbol5 Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?