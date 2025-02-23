ASSAD Spor, Beyzbol5 Şampiyonu Oldu

Spor

Ankara'da düzenlenen 18 Yaş Altı Salon Beyzbolu (Beyzbol5) Şampiyonası'nda ASSAD Spor birinci oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, Pursaklar'da gerçekleşen şampiyonada ASSAD Spor'un birinciliğe ulaştığı belirtildi.

Şampiyonada ikinciliği Samsun Büyükşehir Belediyespor'un, üçüncülüğü ise Kızıltepe Spor Lisesi'nin elde ettiği aktarıldı.