Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0'lık skorla kazandı.
David Moyes yönetimindeki konuk ekip Everton'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Thierno Barry kaydetti. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanamayan Aston Villa, 43 puanda kaldı. 3 puanı hanesine yazdıran Everton ise 32 puana yükseldi.
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye Chobani Stadyumu'nda konuk olacak. İngiliz ekibi, bu maçın ardından ligde Newcastle deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
