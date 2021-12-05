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Aston Villa, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 yendi - Son Dakika

Aston Villa, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 yendi

05.12.2021 22:35
Aston Villa, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Ligin 15. haftasında, Aston Villa, Leicester City'yi Villa Park Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, 14. dakikada Harvey Barnes'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı. Ataklarını sıklaştıran Aston Villa, 17. ve 54. dakikalarda defans oyuncusu Ezri Konsa'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve müsabaka, bu sonuçla tamamlandı.

İngiliz teknik adam Steven Gerrard yönetiminde çıkışını sürdüren Aston Villa, son 4 lig maçından 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonucun ardından 19 puana yükselen Aston Villa, Leicester City'yi averajla gerisinde bırakarak 10. sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Lig, Leicester City FC, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aston Villa, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 yendi - Son Dakika Spor


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