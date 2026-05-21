Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ni Kazandı

Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü Unai Emery de bu turnuvada 5. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Almanya Bundesliga ekibi Freiburg ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi İngilizler, 41. dakikada Tielemans, 45+3. dakikada Buendia ve 59. dakikada Morgan Rogers'ın attığı gollerle 3-0 kazanarak zafere ulaşan taraf oldu.

Finalde 1 gol, 1 asist yapan Emiliano Buendia, maçın adamı seçildi.

Aston Villa 24 sene sonra Avrupa'da kupa kazandı

Aston Villa, bu galibiyetle tam 24 yıl aranın ardından bir UEFA organizasyonda kupa kaldırdı. Son olarak 2001-2002 sezonunda da UEFA Intertoto Kupası'nı müzesine götüren İngiltere temsilcisi, bunun yanında 1981-1982 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1982-1983 sezonunda da UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk elde etmişti.

Unai Emery 5. kez Avrupa Ligi kupasını kaldırdı

Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü Unai Emery de bu turnuvada 5. kez mutlu sona ulaştı. Birmingham ekibinin teknik direktörü, bu kupayı Sevilla ile üç kez (2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016) ve Villarreal ile bir kez (2020-2021) kazandı. 54 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda ise Arsenal ile finalde mağlup oldu.

İstanbul'da bir kez daha İngilizler galip

Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finaliyle birlikte İstanbul, 5. kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yaptı. İstanbul'un organizesindeki bu finallerde ise İngilizlerin üstünlüğü dikkat çekti.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool, Milan'ı penaltılar sonucu 6-5 mağlup ederek zafere uzandı.

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin mücadele ettiği ve yine Beşiktaş Park'ta yapılan maçta da Liverpool, bir kez daha İstanbul'dan kupayla ayrıldı.

2023 yılında Manchester City ile Inter takımları arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada da 1-0'lık sonuçla kupayı müzesine götüren taraf Manchester ekibi City'di.

20 Mayıs 2009'da yapılan UEFA Kupası finalinde ise Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Almanya'nın Werder Bremen ekibi karşı karşıya gelmiş ve UEFA Kupası ismiyle son kez düzenlenen organizasyonun kazananı Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk olmuştu.

37 bin 324 taraftar tribünlerde

Aston Villa ile Freiburg arasındaki maçı tam 37 bin 324 taraftar tribünlerden takip etti. Beşiktaş Park'ta hem İngiliz hem de Alman taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurarak, karşılaşmanın başından sonuna kadar takımlarını destekledi. - İSTANBUL