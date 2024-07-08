ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Cuma Menize ve Burak Çamoğlu'nu transfer etti - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Cuma Menize ve Burak Çamoğlu'nu transfer etti

1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Sarıyer'den Cuma Menize ve Almanya'nın Rot Weiss Ahlen takımından Burak Çamoğlu'nu transfer etti.

08.07.2024 15:41
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1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Cuma Menize ve Burak Çamoğlu'nu renklerine bağladı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sarıyer'den 24 yaşındaki orta saha Cuma Menize ve Almanya'nın Rot Weiss Ahlen takımından sağ bek Burak Çamoğlu ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük, transferlerin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Cuma Menize ve Burak Çamoğlu'nu transfer etti - Son Dakika

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