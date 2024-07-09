ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Jani Petteri Forsell'i transfer etti

1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Jani Petteri Forsell'i renklerine bağladı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonya'nın Korona Kielce takımından Finlandiyalı orta saha Jani Petteri Forsell ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyeleri de imza törenine katıldı.
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