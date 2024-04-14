ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Takımımı tebrik ediyorum zor bir maçtan puanla ayrıldık." dedi.
Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sıcak bir havada gündüz saatinde zorlu bir maça çıktıklarını söyledi.
İki takımın da oyuncu kalitesini sahaya yansıttığını vurgulayan Arslan, "Lig'in önemli ve başarılı bir takımıyla oynadık. Biz de rakipte pozisyonlar buldu. Zaman zaman biz, zaman zaman onlar iyi oynadı. Mücadele hırsımız bizim açımızdan önemli. Bizim bu seneyi kurtarmamız lazım. Bulunduğumuz tablo şükürler olsun iyidir. Bazı eksikliklerimiz var, alternatifler üzerinde duruyoruz. Takımımı tebrik ediyorum zor bir maçtan puanla ayrıldık." diye konuştu.
Bandırmaspor cephesi
Teksüt Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık ise şartların eşit olduğu bir atmosferde mücadele ettiklerini dile getirdi.
Ligin son haftalarına girildiğini hatırlatan Işık, şöyle devam etti:
"Hedefleri farklı olan iki iyi takımın maçını seyrettik. Geçen hafta son dakika golüyle yenildik bunun telafisi için Şanlıurfa'ya geldik. Amacımız play-off'a kalmak buradan alacağımız 3 puan bizi büyük bir avantajla öne geçirecekti maalesef kaybettiğimiz 2 puan oldu. Lig'de henüz kaybedilmiş bir şey yok. Her takım birbirinden puan alma yeteneğine sahip. İçeride oynayacağımız Tuzla maçıyla kaybettiğimiz puanları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Söylenecek fazla bir şey yok, oyunun çoğu bölümünde iki takımda eşit mücadele etti. Penaltının biraz ağır olduğunu düşünüyorum. İlk yarı rakibe verilen sarı çok hafifti, bunlar bahane değildir. Kazanmamız gereken bir maçta berabere kaldığımız için üzgünüm. Gelecek hafta Tuzla maçıyla telafisini yapıp takım olarak play-off'a kalmak istiyoruz."
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