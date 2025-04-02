Galip gelen futbolcular servet kazanacak! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanacak. Yarı final bileti için karşı karşıya ezeli rakiplerin idarecileri, takımlarına ekstra motivasyon sağlamak için ellerini ceplerine atmış durumda.

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO VERECEK

Sözcü'nün haberine göre; Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların 10 milyon euro tutan maaşlarını hesaplara yatırdı. Geçmişe dönük hiçbir alacağı kalmayan sarı-lacivertli oyunculara ayrıca 2 milyon euro prim vaadinde bulunuldu.

GALATASARAY'DAN EKSTRA PRİM KARARI

Galatasaray cephesi ise dev derbi öncesi tam 16 milyon euroluk maaş ödemesi gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek ve arkadaşları da derbinin kazanılması halinde ekstra prim verilmesini kararlaştırdı. Kadıköy'de güzel bir sonuç alınması halinde prim miktarı soyunma odasında açıklanacak. Başkan Özbek, hem kupanın hem de ligin önüne açacak bir galibiyete astronomik bir rakam belirledi.