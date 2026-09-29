Asya Oyunları komitesi yanlış otobüs yüzünden Pakistan ve Güney Kore'den özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Oyunları komitesi yanlış otobüs yüzünden Pakistan ve Güney Kore'den özür diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Asya Oyunları organizasyon komitesi, yanlış salonlara götürülen Pakistan ve Güney Kore erkek voleybol takımlarından özür diledi. Pakistan Özbekistan maçına yetişse de karşılaşma 45 dakika ertelendi; Güney Kore ise Tayvan maçı öncesi taktik antrenmanını iptal etti.

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Asya Oyunları'nın organizasyon komitesi, yanlış salonlara götürülen Pakistan ile Güney Kore erkek voleybol takımlarından özür diledi.

Yerel organizasyon komitesi sözcüsü Ayumi Sakamoto, düzenlediği basın toplantısında takımlardan içtenlikle özür dilediklerini, araçların ve biniş listelerinin bundan sonra daha sıkı kontrol edileceğini belirtti.

Sakamoto, yaptığı açıklamada "Her iki takım da yanlış yere giden otobüse bindi. Her iki takıma da verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Büyük bir rahatsızlığa neden olduk ve organizasyon komitesi bunu ciddiye alıyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan ekibi, Özbekistan ile oynayacağı maç için yanlış salona götürüldü. Takım, Okazaki şehrindeki maç salonu yerine antrenmanların yapıldığı Inuyama'ya götürüldü. Güzergah sonradan düzeltilince takım maça yetişti, ancak karşılaşma 45 dakika ertelendi.

Güney Kore takımı ise Tayvan ile oynayacağı grup maçı öncesinde, resmi araç tarafından antrenman yapacağı salon yerine yaklaşık bir saat uzaklıktaki bir konuma götürüldü. Dönüşte yaşanan zaman kaybı nedeniyle Güney Kore, maç öncesi planladığı taktik antrenmanı iptal etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
ÖzbekistanGüney KoreVoleybolPakistanTayvanDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Mustafa Sandal’dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında... Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...
19:25
Premier Lig’den Manchester City için karar
Premier Lig'den Manchester City için karar
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
18:29
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
18:26
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar
"Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
18:14
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 19:28:50. #7.12#
SON DAKİKA: Asya Oyunları komitesi yanlış otobüs yüzünden Pakistan ve Güney Kore'den özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei