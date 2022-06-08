- Ata Spor Kulübü, 25. yılında 25 madalya hedefliyor

Sait Babaoğlu: "Bakırköy Belediyesi olarak her türlü desteği seferber ettik"

İSTANBUL - Ata Spor Kulübü yüzücüleri, Sırbistan, İngiltere, Kolombiya ve İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonaları öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, kulüp olarak 25. yılda 25 madalya hedeflediklerini açıkladı.

Ata Spor Kulübü yüzücüleri, Sırbistan'daki Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası, Birmingham'daki 11. Dünya Oyunları, Kolombiya'daki CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası ve İtalya'daki CMAS Paletli Yüzme Açık Sun Dünya Şampiyonası yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, antrenör ve sporcularla birlikte basın toplantısı düzenledi. Sporcuların bu tesiste yetiştiğini belirterek sözlerine başlayan Sait Babaoğlu, "Bu bir sürecin sonucuydu. 'Bakırköy'de spor yapmayan kalmasın' projesinin sonucu. Bu bizim için bir gurur ve hepsi Bakırköy ilçesinin gençleri. Ben de bir milli takım hocası olarak, yaşamımın en büyük gururu ve onurunu yaşıyorum. Çünkü bu kulübün kurucularından birisiyim. Su sporları diğer sportif branşların arasında gerçekten en zorlarından birisidir. Çünkü sabah 5.30'tan 9.00'a kadar sürer ve oradan okula giderler sonra tekrar gelirler. Antrenörlerimiz zaman zaman antrenman mesafesinin 15 kilometreyi bulduğunu söylüyorlar. Bu sporcularımız yürümüyorlar, koşmuyorlar, bisiklete binmiyorlar, bu kadar mesafeyi yüzerek hazırlanıyorlar. Bunlar dünyanın en iyi sporcuları. Belediye başkanımızın verdiği yetki ile de her türlü desteği seferber ettik. Bu havuz tadilat esnasında bile havuzu kapatmadık. Bu riski bile göze aldık" dedi.

Canberk Babaoğlu: "Üst üste aynı inancı gösterirsek güzel işler çıkaracağız"

Kulübün kurucularından Sait Babaoğlu'nun oğlu olan aynı zamanda kulüp antrenörü Canberk Babaoğlu, açıklamasında, "Önümüzde bir Sırbistan Şampiyonası var. Yine iddialıyız, her zaman olduğu gibi hedefimiz en yüksek. Yapabileceğimiz en iyi şey için oradayız. 6 günlük bir yarış, zor olacağını biliyoruz. Sırbistan'ın hemen arkasından 20 gün sonra Dünya Oyunları'nda, Amerika'da olacağız. Orada ki şampiyona bittikten sonra dönmeden Kolombiya'ya geçeceğiz, güzel bir yarış olacak. Eğer ki üst üste yine aynı inancı gösterirsek, diliyorum ve inanıyorum ki sporcularımız orada da güzel işler çıkaracaktır. Orada da madalyalarımızı alacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sene en yoğun senesi olacağını aktaran sporculardan Derin Toparlak, "Bu sene yine 3 branşta dünya şampiyonasına katılacağım. Hedefim yine altın madalya, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Önceki senelere göre benim en yoğun senem, 3 tane dünya şampiyonası ve 1 tane Dünya Oyunları'na gideceğim. Dünya Oyunları'na da Türkiye adına ilk kez katılıyoruz" dedi.

Ceren Güran: "Türk kadınını temsil etmeye gidiyorum"

Yüzücü Ceren Güran ise, "Bundan önce paletli yüzmede 3 defa milli takıma girdim. Şimdi ilk defa serbest dalış kategorisinde giriyorum. Hedefim yüksek, sadece Türkiye ve kulübü değil, Türk kadınını da temsil etmeye gidiyorum" şeklinde konuştu.

Ata Spor Kulübü sporcu su Yunus Toparlak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sene ikinci kez dünya şampiyonasına katılıyorum. Geçen sene dördüncü olmuştum, bu sene hedefim madalya almak. Hedefim abim ve takım arkadaşlarımla birlikte kürsüye çıkmak."

Dünya rekoru ile dönmek istediklerini belirten Ege Yankı Güneş, "Çok çalıştık ve inşallah dünya rekoru ile dönmeyi düşünüyorum. Ders ve sporu aynı anda yürütmek zor. Bunda disiplin gerekiyor, bu da sizde varsa yapabilirsiniz" dedi.

Ata Spor Kulübü Müdürü Yusuf Garip konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu süreçte bizlere destek olan Bakırköy Belediyesi'ne, Sait Babaoğlu'na, 25. yılımızda 5 tane milli sporcu ve dünya şampiyonlukları kazandıracak seviyeye getiren kulübümüze ve sporcuların ailelerine teşekkür ederim."