Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş - Son Dakika
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Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş

06.07.2022 13:31
Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunda başkanlığına Zübeyir Bekiroğlu seçildi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunda başkanlığına Zübeyir Bekiroğlu seçildi. Bekiroğlu'nun 10 kişiden oluşan yönetiminde iki Erzurumlunun olması sevindirdi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu geçtiğimiz hafta yaptığı 1'nci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Zübeyir Bekiroğlu seçildi. Seçime tek aday olarak giren Bekiroğlu, kullanılan 109 oyun 96'sını alarak federasyonun ilk başkanı oldu. Genel kurulda 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Zübeyir Bekiroğlu başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Mustafa Küçükmeral, Sertaç Erciş, Abdülbahri Önal, Fatih Işık, Zeki Geneloğlu, Ekrem Yavaş, Hikmet Kahraman, Ahmet Duman, Nuri Erşahin ve Ali Uzuncan'dan oluştu.

Erzurum Osmanlı Atlıspor Kulübü'nün bir zamanlar yöneticisi olan Başkan Zübeyir Bekiroğlu'nın yönetimine Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Erciş ve Erzurumlu İş insanı Abdülbahri Önal'ı alması sevinçle karşılandı. Dadaşlar, Ata sporu ciritin yönetiminde bulunan Erciş ve Önal'ın büyük hizmetler vereceğine inandığını söyledi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş - Son Dakika

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