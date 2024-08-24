Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Basına kapalı 1 saat süren idmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptığı öğrenildi.

Hatayspor-Antalyaspor karşılaşması, yarın saat 21.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.