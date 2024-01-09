 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde maçın oynanacağı statta yapılan idmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı
09.01.2024 - 20:51,  Güncelleme: 20:52
Abone Ol

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde maçın oynanacağı statta yapılan idmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Hatayspor, Mersin, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03
İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58
Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Son Dakika
20:27 Didim'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45 Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 21:17:43. #1.11#
SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement