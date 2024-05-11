Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ile Mersin'de karşılaşacak - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ile Mersin'de karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ile Mersin\'de karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Mersin'de oynayacak. Maç, Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Hatayspor, ligde 18. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 14. sırada bulunuyor. Hatayspor, ligde kalma mücadelesi verdiği maçta galibiyet arayacak.

11.05.2024 09:53
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mersin'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligdeki 35 karşılaşmada topladığı 34 puanla haftaya 18. sırada giren Hatayspor, 39 puanla 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak.

Ligde kalma açısında önemli bir maça çıkacak Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla karşılaşmaya hazırlandı.

Hatayspor, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ile Mersin'de karşılaşacak - Son Dakika

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