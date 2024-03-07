Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda milli sporcular 9 madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Aliye Zeynep Bingül 5 gümüş ve 3 bronz madalya, Ayşe Kader Yavuz ise Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcuları tebrik etti ve başarılarını gururla paylaştı.