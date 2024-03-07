Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Erdemli Atış Poligonu'ndaki antrenmanda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

07.03.2024 21:01
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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