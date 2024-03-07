Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eyüpsporlu Caner Erkin'e, hakeme ve temsilciye yönelik hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası verdi.
Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçını canlı yayınlayacağını duyurdu. Maç, 20 Temmuz Cumartesi günü AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden izlenebilecek.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Turgut Özal Spor Salonu'nda başladı. 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu, bu organizasyonda mücadele ediyor. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek ve milli güreşçilerin isimlerini taşıyan bir anlam taşıyor.
Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ulaş Ulusan ve ekibi ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, yeni teknik direktörle başarı için şehrin kenetlenmesi gerektiğini belirtti ve camiaya hayırlı olmasını diledi.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Sandıkçı, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.
Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Aliye Zeynep Bingül 5 gümüş ve 3 bronz madalya, Ayşe Kader Yavuz ise Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcuları tebrik etti ve başarılarını gururla paylaştı.
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