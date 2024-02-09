Atakaş Hatayspor, Rui Pedro'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Rui Pedro'yu kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, Rui Pedro\'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Slovenya kulübü NK Olimpija Ljubljana'da forma giyen Rui Pedro'yu transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Rui Pedro ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncuya 'hoş geldin' denildi.

09.02.2024 22:43
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Slovenya kulübü NK Olimpija Ljubljana'da forma giyen Rui Pedro'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rui Pedro ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "NK Olimpija Ljubljana forması giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Rui Pedro'ya takımımıza 'hoş geldin' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.???????

Kaynak: AA

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