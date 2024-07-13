Atakaş Hatayspor, Sabail ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Atakaş Hatayspor, Sabail ile berabere kaldı

Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Hatayspor, kampta antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Hatayspor, öğleden sonra ise Sabail ile hazırlık maçı yaptı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

13.07.2024 22:03
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, kampta bugün tek antrenman yaptı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 40 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan, taktik ve hava topu çalıştı.

İdmanda bordo-beyazlıların yeni transferi Jonathan Okoronkwo, takımla çalıştı.

Hatayspor, öğleden sonra ise aynı kamp merkezinde çalışan Azerbaycan takımlarından Sabail ile hazırlık maçı yaptı.

Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Akdeniz ekibinin golünü, Recep Burak Yılmaz kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Sabail ile berabere kaldı - Son Dakika

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