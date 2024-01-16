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Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Volkan Demirel, farklı galibiyetin takımın moral ve öz güvenini artırdığını belirtti. Sakaryaspor cephesinde ise Teknik Sorumlu Turgay Karslı, kötü bir performans sergilediklerini söyledi ve lige odaklanacaklarını ifade etti.

Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor\'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 19:49,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükselen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, farklı galibiyetin takımın moral ve öz güvenini artırdığını belirtti.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir 3 puan alamamalarının oyuncularda baskı oluşturduğunu dile getirdi. Demirel, "Bizim adımıza güzel maç oldu. Sakaryaspor'a da bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum." dedi.

Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bizim her zaman hedeflerimiz var ama hedefimiz kupayı almak vesaire değil. Maç maç bakıyoruz. Bugün güzel bir galibiyetle kazandık. Şimdi önümüzdeki turda kimin çıkacağını bekleyeceğiz. Ligde bu hafta Kasımpaşa ile çok önemli maçımız var. Hem o maç öncesi moral oldu hem de oyuncuların öz güveninin biraz daha arttığını düşünüyorum. Bu maç bizim adımıza çok artı şeyler getirdi."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı da karşılaşmada kötü oynadıklarını söyledi.

Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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