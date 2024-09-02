Stat: Mersin
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Fernandes, Abdulkadir Parmak, Hodzic, Bamgboye, Strandberg
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, Ntcham, Holse, Muja, Moundilmadji
Gol: Dk. 37 Muja (Samsunspor)
Sarı Kart: Dk. 18 Benasser (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor-Samsunspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
19. dakikada Muja'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Holse'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağa hakim oldu.
37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelen pasla ceza sahası içerisine giren Muja, iki oyuncuyu geçerek uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
Maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Atakaş Hatayspor-Samsunspor Maçının İlk Yarısı Samsunspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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