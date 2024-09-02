Atakaş Hatayspor-Samsunspor Maçının İlk Yarısı Samsunspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Atakaş Hatayspor-Samsunspor Maçının İlk Yarısı Samsunspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Samsunspor maçının ilk yarısı, konuk ekip Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Samsunspor'un golünü 37. dakikada Muja attı. Maçın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

02.09.2024 00:19
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Stat: Mersin

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Fernandes, Abdulkadir Parmak, Hodzic, Bamgboye, Strandberg

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, Ntcham, Holse, Muja, Moundilmadji

Gol: Dk. 37 Muja (Samsunspor)

Sarı Kart: Dk. 18 Benasser (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor-Samsunspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakikada Muja'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Holse'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağa hakim oldu.

37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelen pasla ceza sahası içerisine giren Muja, iki oyuncuyu geçerek uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor-Samsunspor Maçının İlk Yarısı Samsunspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor-Samsunspor Maçının İlk Yarısı Samsunspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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