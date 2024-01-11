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Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, futbolcular yenilenme ve saha çalışmaları yaptı. Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
11.01.2024 - 18:03,  Güncelleme: 18:06
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak Cumartesi günü Mersin Stadı'nda Pendikspor'u konuk edecek Hatayspor, Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, dün Gaziantep FK maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular saha çalışması gerçekleştirdi.

İdmanda, futbolcular pas ve dar alan çalışması da yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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