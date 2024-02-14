Atakaş Hatayspor, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren idmanda, pas ve dar alan çalışması yapıldı.

14.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, Erdemli Atış Poligonu'nda yapımı tamamlanan sahada gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir saat süren idmanda, pas ve dar alan çalışması yapıldı.???????

Kaynak: AA

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