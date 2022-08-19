Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

19.08.2022 19:26
Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatay temsilcisi, kampa girdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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