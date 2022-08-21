Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, henüz puanla tanışamadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı.

Kaynak: AA

Hatayspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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