Hatayspor, Adana Demirspor karşısına ligde sezonun ilk galibiyeti için çıkacak - Son Dakika
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Hatayspor, Adana Demirspor karşısına ligde sezonun ilk galibiyeti için çıkacak

03.09.2022 09:20
Hatayspor, Adana Demirspor karşısına ligde sezonun ilk galibiyeti için çıkacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan bordo-beyazlı ekip çıktığı 3 maçta puan alamadı.

Puan cetvelinde 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, Adana temsilcisi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Konuk ekip Adana Demirspor ise karşılaşma öncesinde 4 maçta 9 puanla 4. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Hatayspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor karşısına ligde sezonun ilk galibiyeti için çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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