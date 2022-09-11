Antrenmanda Arabam.com Konyaspor maçında 60 dakikada ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaptı, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. İdmanda yeni transferler Kevin Soni ve Kerim Alıcı da yer aldı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Hatayspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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