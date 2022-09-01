Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın tanıtım lansmanı düzenlendi - Son Dakika
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Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın tanıtım lansmanı düzenlendi

01.09.2022 23:30
Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın tanıtım lansmanı düzenlendi

Atakaş Hatayspor tarafından düzenlenen Hatayspor Kadın Futbol Takımının basın tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

Atakaş Hatay spor tarafından düzenlenen Hatayspor Kadın Futbol Takımının basın tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

Antakya EXPO başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Genel Sekreteri ve Kadın Futbol Takımı Sorumlu su Rahmi Vardı, Hatayspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hilmi Bugüner, basın mensupları, Hatayspor Kadın Futbol Takımı Oyuncuları ve U15 Yıldız Kızlar Hatay takımı futbolcuları katıldı.

Savaş: "Çok şükür bugün kadın futbol takımımızın tanıtım toplantısını yapabiliyoruz"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yaptığı konuşmasında, "7 sene önce bugünleri hayal edip konuşsaydık herkes bu hayalini birbirine söylemekten çekinirdi. Herkes diğer arkadaşının hayal gördüğünü düşünürdü. Çok şükür bugün kadın futbol takımımızın tanıtım toplantısını yapabiliyoruz. Bunun arkasında müthiş bir emek var. Hatayspor ailesinin desteği var. Bütün ailemizin gece gündüz çalışması sonucu oldu. 12 tane takımımızın Süper Lig'de olması var. Bu gün kadın futbol takımımız için buradayız. Geçen sene alelacele bir takım kurduk. Bu takımda arkadaşlarımız son günlerde Rahmi Bey de dahil önemli işler yaptı. Bugün buradayız ve iddialı bir takım kurduk. Eminim ki hem yönetici arkadaşlarımız hem teknik ekibimiz hem de futbolcu kardeşlerimizi bu sene lige damgasını vuracaklar. Bu sene çok başarılı olacaklar. Geçen sene zor günlerimizde yanımızda olan o güzel sahalarda da maç yapacaklar" dedi.

Başkan Savaş konuşmasının devamında, "Hatay'da spor sadece kadın futboluyla bitmiyor. Bizim ünitemizde şu anda 12 tane Süper Lig takımı var. Amatör branşlarda 10 tane, bunun yanında Hatayspor ve kadın Hatayspor takımımız var. 4 tane su topu takımımız en üst ligde oynuyor. Bunların Hatay'da sporun olduğunu ve Hatay'ın bir spor şehri olduğunu gösteriyor. Hatayspor ligi bu sene layık olduğu yerde bitirecek. İlk 10'da bitirecektir. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular kendine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Çok kariyerli bir futbolcuyu kadromuza yakın zamanda katacağız. Bir tane daha kariyerli futbolcu yakın zamanda gelecek ama bir futbol camiası birbirine kenetlenince ve ortak amaç peşinde koşunca başarılı oluyor. İsimlerle başarılı olunmuyor. Bu nedenle takım oyunlarında takım olabilmek ve aynı amaç uğrunda mücadele etmek çok önemli. Geçen senenin ortasında itibaren biraz düşük performans gösterdik. Bu sene arkadaşlarımız önümüzdeki maçlardan itibaren tekrar çıkışa geçecekler. Bu ligin misafiri olmayacaklar. Anlaştığımız oyuncu ofansif mevkide oynuyor" diye konuştu.

Hilmi Bugüner: "Kız çocuklarımız bizi gelecek adına umutlandırıyor"

Hatayspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hilmi Bugüner de yaptığı konuşmasında, "Biz de spor adamları olarak bu katkıya sportif başarı elde ederek katkıda bulunmak istiyoruz. Düne kadar kız çocukları top mu oynar durumundan yola çıkarak bu gün öyle bir camiayız ki kadın futbol takımının lansması yapıldığı bir noktaya geldik. Bu bizi beden eğitimi öğretmenleri olarak çok umutlandırıyor. Bu kız çocuklarımız 17-18 yaşlarına geldiklerinde bir yuva kurmaya doğru giderken, artık her biri güçlü birer kadın olarak ve kendi ayakları üzerinde durarak beden eğitimi öğretmeni veya sporun sayesinde çok daha iyi noktalara geldiklerini görmek bizi gelecek adına umutlandırıyor" açıklamasında bulundu..

Konuşmaların ardından Hatayspor Kadın Futbol Takımının oyuncuları tanıtıldı. Daha sonra günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hatayspor, Futbol, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın tanıtım lansmanı düzenlendi - Son Dakika

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