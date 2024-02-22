Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

22.02.2024 18:41
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatay ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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