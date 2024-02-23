Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp, son antrenmanını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Hatayspor kafilesi bugün Konya'ya hareket edecek.

23.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Konyaspor maçının son antrenmanını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor kafilesi bugün Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA

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