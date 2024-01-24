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Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda yenileme, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapıldı.

Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı
24.01.2024 - 21:07,
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, yenileme, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Kaynak: AA
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