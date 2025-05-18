Atakum Belediyesi 19 Mayıs Bayramı\'nı Spor Turnuvalarıyla Kutladı

Samsun'un Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına kentin birçok noktasında düzenlediği spor turnuvaları ile devam etti.

Program, 1919 Samsun Spor Kulübü katkılarıyla organize edilen 2. Plaj Voleybol Turnuvası ile başladı. Denizevleri Amfi Tiyatro Alanı'nda düzenlenen turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen elemelerin ardından final etabı oynandı. Büyük efor sarf ederek finalist olan takımlar, plaketlerini Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız'dan aldılar. Karşılaşmalar, Atakum Sahili'nde renkli görüntüler oluşturdu.

Atakum Belediyesi, organizasyon kapsamında basketbol sevdalılarını bu yıl ikincisini düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası'nda buluşturdu. Banda Aceh Parkı'nda 'Takımını Kur Gel' başlığı ile düzenlenen turnuva, heyecanlı anlara sahne oldu. Takımların yüksek nabızlı mücadeleleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Turnuva alanını ziyaret eden Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, sporcularla bir süre basketbol oynadı. Başkan Yardımcısı Yıldız, basketbol performansı ile büyük beğeni topladı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara plaket ve özel ödüller verildi.

Suat Yıldız: "Etkinliklerimiz her sene daha da genişleyerek devam edecek"

Törende konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Atakum'da Türkiye 3. Lig'inde oynayan bir basketbol takımımız var. Onun haricinde Türkiye 1. Lig'inde oynayan Kadın Hentbol Takımımız ve yeni Türkiye 2. Lig'ine çıkan voleybol takımımız var. Atakum Belediyesi, bin 666 sporcusuyla beraber 17 ayrı branşta faaliyet gösteriyor. Ayrıca Atakum'daki takımlar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile bir protokolümüz var. OMÜ Spor Salonunun tamirini ve bakımını yapmak şartıyla Atakum Belediyesi 5 yıllığına kiraladı. Önümüzdeki zamanlarda profesyonel maçlarımızı OMÜ Beden Eğitimi Yüksek Okulunun Spor Salonunda oynayacağız. Bütün Atakumluları bekliyoruz. Etkinliklerimiz her sene daha da genişleyerek devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN