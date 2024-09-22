Atakum Belediyesi, Spor ve Sağlıklı Yaşam İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi, Spor ve Sağlıklı Yaşam İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenliyor

Atakum Belediyesi, Spor ve Sağlıklı Yaşam İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenliyor

Samsun'un Atakum Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu ve spor aktiviteleri ile vatandaşları sağlıklı yaşam ve spora özendiriyor. Belediye Başkanı Serhat Türkel, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği alanları artırmayı hedeflediklerini belirtti.

22.09.2024 16:55  Güncelleme: 16:56
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Samsun'un Atakum Belediyesi, vatandaşları spora özendirmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenledi. Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Vatandaşımızın spor yapabileceği alanları düzenlemenin yanı sıra spor aktiviteleri için yeni alanlar oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi öncülüğünde, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi. Vatandaşlar, 'Atakum'da hareket var, bisikletini al gel' sloganıyla düzenlenen etkinlik için Atakum Halk İskelesi'ne akın etti. Sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları spora özendirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda bisikletli vatandaşlar, Atakum Sahili boyunca pedal çevirdi. Renkli görüntüler oluşturan organizasyon, vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi.

Atakum Belediyespor'un katkılarıyla Banda Aceh Parkı-Spor Alanı'nda gerçekleştirilen 'Güne Sporla Başla' etkinliğinde, antrenörler eşliğinde zumba ve pickleball yapıldı. Katılımcılar, Latin dansı figürlerinin egzersiz hareketleriyle birleştirildiği zumba etkinliğinde eğlenirken büyük efor sarf ettiler. Badminton, masa tenisi ve tenis sporlarının oyun teknikleri ile gerçekleştirilen pickleball sporu, oyunculara olduğu kadar izleyenlere de heyecanlı anlar yaşattı.

"Atakum dinamik bir kent"

Atakum'da spor faaliyetlerini özendirici önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Atakum dinamik bir kent. vatandaşımızın spor yapabileceği alanları düzenlemenin yanı sıra spor aktiviteleri için yeni alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Atakum genelinde, 7'den 70'e her yaşta vatandaşımızın spor yapabileceği alanları düzenlemenin yanı sıra spor aktiviteleri için yeni alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Kentimizin adına ve dinamizmine yakışır, Atakumluların hayat kalitesini yükseltecek her projenin içerisinde yer alacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atakum Belediyesi, Spor ve Sağlıklı Yaşam İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika

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