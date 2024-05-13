Atalanta ile Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi finalini Romanyalı hakem yönetecek - Son Dakika
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Atalanta ile Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi finalini Romanyalı hakem yönetecek

2023-2024 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak maçı Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma 22 Mayıs Çarşamba günü Dublin Arena'da gerçekleşecek. Istvan Kovacs daha önce Roma ile Feyenoord arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini yönetmişti.

13.05.2024 18:31
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Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek.

2023-2024 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı. İtalyan ekibi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'da Dublin Arena'da karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Mihai Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Ivan Kruzliak olacak. VAR koltuğunda Pol van Boekel, AVAR'da Catalin Popa görev alacak.

39 yaşındaki Istvan Kovacs, Roma ile Feyenoord arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini yönetmişti. Rumen hakem ikinci kez kulüp düzeyinde UEFA organizasyonunda final yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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