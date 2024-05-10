Atalanta ve Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Finaline Yükseldi - Son Dakika
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Atalanta ve Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Finaline Yükseldi

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından Atalanta ile Bayer Leverkusen finale yükseldi. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı Marsilya'yı rövanşta 3-0 mağlup eden Atalanta, finale çıkmayı başardı. Bayer Leverkusen ise deplasmanda 2-0 yendiği Roma ile evinde 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi Finali 23 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.

10.05.2024 00:01
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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından Atalanta ile Bayer Leverkusen finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçları bu akşam oynandı ve finalistler belli oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı Marsilya'yı rövanşta 3-0 mağlup eden İtalyan ekibi Atalanta finale çıktı. Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure attı.

Nefes kesen maçta gülen taraf Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Roma ile evinde 2-2 berabere kalan Leverkusen bir diğer finalist oldu. 43 ve 66. dakikada Leandro Paredes penaltıdan attığı gollerle Roma'yı 2-0 öne geçirdi. Roma'nın umutları 82. dakikada Gianluca Mancini'nin kendi kalesine attığı golle azalırken, 90+7. dakikada Josip Stanisic son sözü söyledi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Böylece Alman ekibi adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Finali 23 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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