Atatürk İçin Fidanlı Koşu - Son Dakika
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Spor

Atatürk İçin Fidanlı Koşu

Karşıyaka'da 3 Kasım'da koşu düzenlenecek, katılımcılardan orman için fidan bağışı istenecek.

15.10.2024 13:17
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İzmir'in Karşıyaka Belediyesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla 3 Kasım'da düzenleyeceği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu"na katılacaklar, İzmir'de yanan alanlar için üçer fidan bağışlayacak.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 30.'su düzenlenecek koşuya kayıtların 17 Ekim Perşembe gününden itibaren "www.atadananayasaygikosusu.com" internet sitesinden yapılabileceği belirtildi.

Başvuru formunu dolduracak katılımcıların Ege Orman Vakfı'nın "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyasına üçer fidan bağışı yapması gerekecek.

Kulüplü ve ferdi lisanslı sporcuların yanı sıra 10 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılımına açık olan yarış, erkeklerde ve kadınlarda 14 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. 3 Kasım Pazar günü Anayasa Meydanı'ndan start alacak koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu"nu bu yıl da Karşıyaka'ya yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu kez adımlarımızı, büyük yangında yitirdiğimiz ormanlarımız için atacağız. Kayıt sırasında Ege Orman Vakfı'nın kampanyasına yapılacak fidan bağışları ile kaybettiğimiz doğal hayatı yeniden kazanmak için destekte bulunacağız. Herkesi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum, gelin İzmir'in yeşiline birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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