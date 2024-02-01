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Spor

Atatürk Koşusu Denizli'de düzenleniyor

Atatürk Koşusu Denizli\'de düzenleniyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. yıldönümü dolayısıyla, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 'Atatürk Koşusu' düzenleniyor. Saat 09.00'da Denizli Tren Garı mevkiinden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda son bulacak olan ve her yaştan sporcunun katılacağı Atatürk Yol Koşusuna tüm vatandaşlar davet edildi.

01.02.2024 12:51
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. yıldönümü dolayısıyla, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Atatürk Koşusu" düzenleniyor.

Mustafa Kemal Atatürk, zorlu mücadeleler ve eşsiz kahramanlıklarla kazanılan bağımsızlığın sevincini halkla paylaşmak üzere 04 Şubat 1931 tarihinde Denizli'ye teşrif etmişti. Bu ziyaretin 93. yıldönümü anısına 04 Şubat Pazar günü Atletizm Federasyonu Denizli Temsilciliği ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Yol Koşusu düzenlenecek. Geleneksel hale gelen organizasyon sonrasında düzenlenecek ödül töreni ile günün şampiyonlarına madalyaları takdim edilecek. Saat 09.00'da Denizli Tren Garı mevkiinden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda son bulacak olan ve her yaştan sporcunun katılacağı Atatürk Yol Koşusuna tüm vatandaşlar davet edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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