Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi.
Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlara, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu katılıyor.
Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı, Göcek açıklarındaki İz Kayası mevkisinden verildi.
Bölgede 4 gün sürecek 6 yarışın ardından dereceye giren yelkenciler törenle ödüllerini alacak.
Son Dakika › Spor › Atatürk'ü Anma Yelken Yarışları Başladı - Son Dakika
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