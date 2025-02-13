Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Şampiyonu - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Şampiyonu

Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Şampiyonu

Atatürk Üniversitesi, Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci oldu.

13.02.2025 14:01
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 8-12 Şubat 2025 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Kış Spor Oyunları Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu.

Atatürk Üniversitesi, erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, kadınlar kategorisinde ise ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Müsabakalar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın da katılımıyla 3000'lik Buz Hokeyi Salonunda gerçekleşti. Çekişmeli geçen karşılaşmalarda sporcular üstün performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Erkekler final maçında İstanbul Üniversitesi ile karşılaşan Atatürk Üniversitesi, 6-4'lük skorla galip gelerek Türkiye şampiyonu oldu. Kadınlar finalinde ise Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Atatürk Üniversitesi, rakibine 2-1 mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu.

Turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin akademik başarılarının yanı sıra sporda da öncü bir rol üstlendiğini vurgulayarak: "Öğrencilerimizin gösterdiği üstün performans bizleri gururlandırdı. Bu başarı, üniversitemizin spora verdiği desteğin bir göstergesidir. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesi, elde ettiği bu önemli başarılarla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Şampiyonu - Son Dakika

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