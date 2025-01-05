Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin

Geniş Video İzle

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan şarkıcı Gökhan Özoğuz, tartışmaları kararların çıktığı ve Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından küplere bindi. Hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşım yapan Özoğuz, "Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin. Galatasaray kendi kendine oynasın, şampiyon olsun" ifadelerini kullandı.

05.01.2025 15:54  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, Sarı-kırmızılılar, 3 puanın sahibi olurken karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'nun çaldığı ya da çalmadığı düdükler tartışma konusu oldu. Hakem kararlarına tepki yağarken, Fenerbahçeli şarkıcı Gökhan Özoğuz da bu tepkiye destek veren isimlerden biri oldu.

"BAŞKANI GALATASARAYLI OLMAYAN TÜM TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLSİN"

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz, Galatasaray'ın galip geldiği maçın ardından hakemlere ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Özoğuz, çok konuşulacak bir öneride de bulundu. İşte Gökhan Özoğuz'un o paylaşımı;

"Bir Fenerbahçeli olarak değil futbol sever bir vatandaş olarak; Dünkü Göztepe maçı dahil olmak üzere bunca zamandır göstere göstere yapılan artık utanma arlanma olmadan yapılan bu Rezalete organizasyonlara en güzel cevap; başkanı Galatasaraylı olmayan Bütün takımlar ligden çekilsinGalatasaray'ı kendi kendine oynasın şampiyon olsun. Futbolun inandırıcılığını , zevkini has rekabetin haklı sevincini, insanları kandıra kandıra satın ala ala bitirdiniz. Hepsiyapanlardan fitil fitil çıkacak . #Türkiyefutbolligindekatliamvar'

Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin

ETKLİŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Athena Gökhan'ın bu paylaşımıyla Galatasaraylıların tepkisini çekerken, Fenerbahçelilerin ise desteğini aldı. Gökhan Özoğuz'un yaptığı bu paylaşım kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Athena Gökhan\'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Gökhan Özoğuz, Galatasaray, Fenerbahçe, Magazin, Futbol, Athena, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Mahmut Özdemir:
    tek başınıza çekilecektiniz. sizin başkan damı galatasaraylı 3 tane yediniz galatasaraydan. 185 54 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    İlk önce oynadığınız futbolu düzeltin hırt İlk Galatasaray gibi oynayın ondan sonra algı olustur ligte degilsinde hadi haklısın diyelim eee UEFA orada da aynısiniz hocam milleti aptal yerine koymayın bu kadar 134 16 Yanıtla
  • Sergen:
    Bu haberleri yapan admin aaa nnenn ninn maçla ilgili yorumunu da yayınla. GSa kim nefretle kinle cümle kurduysa haber yaptın halkı mı kışkırtmaya çalışıyosun sen? Bunun yorumuvdan bize ne? 111 8 Yanıtla
  • Sergen:
    Bu kinle nefretle yorum yapıyor haberleştiriyorssun, Şahan her hafta edepli herkesin hakkını vererek paylaşımlar yapıyor haberleştirmiyorsun. Sayfanız küfürden geçilmiyor. Sizin ne ml olduğunuz ortada. Halkı kışkırtıyorsunuz. 98 8 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Şikebahcili olan herkes vatandasliktan cikarilsin gibi birsey bu soyledigi ne alaka 83 5 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi:
    3-4 haftadır Fenerbahçe hakemler tarafından açık açık kullanıyordum o zaman neredeydin niye açıklama yapmıyordun sahtekar 77 6 Yanıtla
  • Orhan Iren:
    Sen galatasarayı ve rakiplerini yeneme yok şöyle yok böyle yuh olsun size 66 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SANATÇI MI HIC DUYMADIM, DEMEK KI PEK DINLENMIYOR 50 14 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Sorun galatasarayda degil sorun sizde gokhancim oynayamiyorsunuz sonra sucu galatasaraya atiyorsunuz. 48 9 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Herkes işine baksın 41 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
15:36 Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
15:17 Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
10:34 Dünya devi Türkiye’de İHA fabrikası açıyor Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor
10:30 Galatasaray Icardi’nin yerini dolduracak ismi buldu Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 17:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.