Athena Gökhan\'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin

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En çok coğrafi işaretli ürünü olan kent belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, Sarı-kırmızılılar, 3 puanın sahibi olurken karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'nun çaldığı ya da çalmadığı düdükler tartışma konusu oldu. Hakem kararlarına tepki yağarken, Fenerbahçeli şarkıcı Gökhan Özoğuz da bu tepkiye destek veren isimlerden biri oldu.

"BAŞKANI GALATASARAYLI OLMAYAN TÜM TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLSİN"

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz, Galatasaray'ın galip geldiği maçın ardından hakemlere ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Özoğuz, çok konuşulacak bir öneride de bulundu. İşte Gökhan Özoğuz'un o paylaşımı;

"Bir Fenerbahçeli olarak değil futbol sever bir vatandaş olarak; Dünkü Göztepe maçı dahil olmak üzere bunca zamandır göstere göstere yapılan artık utanma arlanma olmadan yapılan bu Rezalete organizasyonlara en güzel cevap; başkanı Galatasaraylı olmayan Bütün takımlar ligden çekilsinGalatasaray'ı kendi kendine oynasın şampiyon olsun. Futbolun inandırıcılığını , zevkini has rekabetin haklı sevincini, insanları kandıra kandıra satın ala ala bitirdiniz. Hepsiyapanlardan fitil fitil çıkacak . #Türkiyefutbolligindekatliamvar'

ETKLİŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Athena Gökhan'ın bu paylaşımıyla Galatasaraylıların tepkisini çekerken, Fenerbahçelilerin ise desteğini aldı. Gökhan Özoğuz'un yaptığı bu paylaşım kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.