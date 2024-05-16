Atıcılık Avrupa Şampiyonası İtalya\'da başladı

Spor

? Atıcılıkta, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, İtalya'da başladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lonato kentindeki organizasyonda büyüklerde skeet erkekler, skeet kadınlar, trap erkekler ve trap kadınlar kategorisinde kota verilecek.

Türkiye'yi şampiyonada Oğuzhan Tüzün (trap erkekler), Nedim Tolga Tunçer (trap erkekler), Yavuz İlnam (trap erkekler), Safiye Temizdemir (trap kadınlar), Rümeysa Pelin Kaya (trap kadınlar), Erdoğan Akkaya (trap genç erkekler), Hüseyin Efe Özmen (trap genç erkekler), Vekil Ege Keten (trap genç erkekler), Esma Samira Kaya (trap genç kadınlar), Nisa Nur Aydemir (trap genç kadınlar), Cemre Bumin (skeet büyük erkekler), Kemal Madencioğlu (skeet büyük erkekler), İbrahim Akgürcü (skeet büyük erkekler), Sena Can (skeet büyük kadınlar), Ahmet Baran (skeet genç erkekler), Muhammed Seyhun Kaya (skeet genç erkekler) ve Erdem Özkural (skeet genç erkekler) temsil edecek.

Şampiyona 27 Mayıs Pazartesi gününe sona erecek.