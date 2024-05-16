Atıcılık Avrupa Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atıcılık Avrupa Şampiyonası İtalya'da başladı

Atıcılık Avrupa Şampiyonası İtalya\'da başladı

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Lonato kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu. Şampiyonada skeet ve trap kategorilerinde kota verilecek. Şampiyona 27 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

16.05.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

? Atıcılıkta, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, İtalya'da başladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lonato kentindeki organizasyonda büyüklerde skeet erkekler, skeet kadınlar, trap erkekler ve trap kadınlar kategorisinde kota verilecek.

Türkiye'yi şampiyonada Oğuzhan Tüzün (trap erkekler), Nedim Tolga Tunçer (trap erkekler), Yavuz İlnam (trap erkekler), Safiye Temizdemir (trap kadınlar), Rümeysa Pelin Kaya (trap kadınlar), Erdoğan Akkaya (trap genç erkekler), Hüseyin Efe Özmen (trap genç erkekler), Vekil Ege Keten (trap genç erkekler), Esma Samira Kaya (trap genç kadınlar), Nisa Nur Aydemir (trap genç kadınlar), Cemre Bumin (skeet büyük erkekler), Kemal Madencioğlu (skeet büyük erkekler), İbrahim Akgürcü (skeet büyük erkekler), Sena Can (skeet büyük kadınlar), Ahmet Baran (skeet genç erkekler), Muhammed Seyhun Kaya (skeet genç erkekler) ve Erdem Özkural (skeet genç erkekler) temsil edecek.

Şampiyona 27 Mayıs Pazartesi gününe sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılık Avrupa Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:09:22. #1.12#
SON DAKİKA: Atıcılık Avrupa Şampiyonası İtalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement