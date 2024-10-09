Atıcılık Dünya Kupası Finali Yeni Delhi'de

Spor

Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, 13-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 6 milli sporcu katılacak.

10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, trap disiplininde ise Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nedim Tolga Tunçer mücadele edecek.