Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, 13-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 6 milli sporcu katılacak.
10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, trap disiplininde ise Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nedim Tolga Tunçer mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Atıcılık Dünya Kupası Finali Yeni Delhi'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?