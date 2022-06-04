Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor - Son Dakika
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Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor

04.06.2022 15:33
Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 50 metre üç pozisyon tüfek karışık kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Zeynep Yıldız ve Mert Nalbant sıralama müsabakasını 842 puanla 31'inci sırada bitirdi.

25 metre rapid tabanca erkekler kategorisinde ise Yusuf Dikeç sıralama müsabakasında 555 puanla 35'inci oldu.

Skeet kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Nur Banu Balkancı, sıralama müsabakasını 108 puanla 33'üncü olarak tamamlarken, skeet erkekler kategorisinde Mustafa Serhat Şahin 114 puanla 58'inci sırada kaldı.

Organizasyon, 7 Haziran Salı günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor - Son Dakika

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