Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 50 metre üç pozisyon tüfek karışık kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Zeynep Yıldız ve Mert Nalbant sıralama müsabakasını 842 puanla 31'inci sırada bitirdi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor - Son Dakika

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